Житель Татарстана, «прокативший» полицейского за замечание, отделался штрафом

Житель Татарстана, который «прокатил» полицейского за замечание об отсутствии защитной маски в магазине, отделался штрафом. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в Мамадыше 19 августа. Полицейский сделал мужчине замечание об отсутствии маски в магазине и попросил предъявить документы. Требование мужчина проигнорировал, вышел из магазина, сел в автомобиль и завел двигатель. Когда полицейский потянулся в салон, чтобы выключить двигатель, мужчина тронулся с места. Полицейский проехал на двери около 15 метров.

Фото: realnoevremya.ru

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначит штраф в размере 10 тыс. рублей, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани на кондукторов автобусов в Казани пять раз нападали пассажиры после просьб надеть защитную маску. В двух случаях кондукторы «получили фингалы».

