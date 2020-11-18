Казанский приют для бездомных оштрафовали за отсутствие масок

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин архив

В Казани управление Роспотребнадзора по РТ оштрафовало на 15 тысяч рублей центр реабилитации и адаптации «Приют человека» за отсутствие масок и бесконтактных термометров.

Ведомство выдало предписание, согласно которому для 5 сотрудников и 40 постояльцев приюта нужно закупить 1,2 тыс. масок и бесконтактные термометры в количестве двух штук.

Если нарушения не будут устранены, работу приюта могут приостановить на 90 дней. Организация попросила у казанцев помощи: нужно собрать 25 тысяч рублей, из них 15 тыс. рублей — штраф, 10 тыс. рублей — покупка средств индивидуальной защиты.

Ранее в Набережных Челнах выявили медучреждения, которые нарушали санитарно-эпидемиологические требования.