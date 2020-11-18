Российские банки захотели блокировать подозрительные переводы почти на месяц

Российские банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).



Предлагаемые изменения касаются действий банков, которые они могут совершать для борьбы с мошенническими переводами, если клиент сообщил, что операции по карте проводятся без его согласия. Он должен успеть уведомить банк не позднее следующего дня после того, как кредитная организация получила данные о совершении транзакции.

Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок приостановки транзакции — пять дней.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас оперативно и законно нельзя совершить действия, которые будут препятствовать снятию или переводу похищенных денежных средств с промежуточного или конечного счета, поскольку отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника



По мнению банков, в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15–30% от общего количества похищенных денежных средств, пишет РБК.



На прошлой неделе четверо казанцев перевели мошенникам более миллиона рублей.

В минувший понедельник на совещании в мэрии Казани сообщалось, что с начала года в столице Татарстана зарегистрировано свыше 2,5 тыс. краж с банковских карт и 2,7 тыс. случаев мошенничества, совершенных при помощи телефона и интернета. Это больше прошлогодних показателей в полтора раза. Полицейские раскрыли 375 таких преступлений.

