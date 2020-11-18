Главное к утру: громкое задержание в Казани, штраф за мат в WhatsApp, съемки фильма в столице Татарстана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 18 ноября:
- Вчера в Казани задержали Пашу Ахмедова, объявленного в розыск за убийство в подмосковной Истре 1 ноября. Его жертвой стал Владимир Маругов, владелец мясоперерабатывающих комплексов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Ахмедова поймали сотрудники угрозыска МВД Татарстана. Подробности громкого задержания — в материале «Реального времени».
- Советский райсуд Казани оштрафовал местную жительницу за оскорбление в чате WhatsApp. Размер штрафа составил 1 тысячу рублей. Спор произошел в общедомовом чате, где жильцы обсуждали переход от управляющей компании в ТСЖ.
- Президент России Владимир Путин объяснил, почему боевые действия в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре. По его словам, он уже уговорил прекратить бои азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, однако против выступила армянская сторона.
- В Казани с 17 по 19 ноября проходят съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. Съемки пройдут на территории Казанского Богородицкого монастыря, в съемочном павильоне Казанского государственного института культуры.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом главам регионов. В том числе губернаторы должны сформировать перечень лекарств от COVID-19 и рассчитать потребность в них до конца 2020 года и на весь 2021 год.
- В Тукаевском районе Татарстана прокуратура проверит сообщение о неработающей школьной столовой в одной из средних школ в Малой Шильне. Надзорное ведомство отреагировало на жалобу в соцсетях.
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