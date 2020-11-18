В Татарстане ожидается туман, гололедица и до -10°С

В среду, 18 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Утром возможен туман.

Ветер южный, юго-западный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани термометры покажут 5—7 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах метеорологи обещают более прохладный день: от -6°С до -10°С.