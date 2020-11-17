Итоги дня: казанские студенты просят перевести их на дистант, аномальные холода, смерть Романа Виктюка
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 17 ноября:
- В Татарстане аптекам рекомендовали не продавать большое количество препаратов в одни руки. В кабмине считают, что это позволит обеспечить лекарствами людей, которые нуждаются в них в первую очередь.
- Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин взялся остановить отток IT-компаний из Татарстана в другие регионы, предложив ввести налоговые льготы и для удаленных резидентов технопарков. В качестве антикризисной меры поддержки Минцифра РТ предложила вдвое снизить ставку по упрощенной системе налогообложения: до 1% для тех, кто платит с доходов по УСН, и 5% — для тех, кто платит с выручки.
- 2020 год побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Основными загрязняющими веществами в регионах стали бензпирен, сероводород, а также свинец, формальдегид, этилбензол, хлорид водорода, оксид углерода и диоксид азота.
- Гидрометцентр РТ выпустил штормовое предупреждение об аномальных холодах в Татарстане. Отмечается, что аномально холодная погода сохранится в республике до 19 ноября. МЧС Татарстана предупредило о тумане на территории республики. При этом ранее синоптики прогнозировали после холодов грядущее потепление.
- Умер режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, ему было 85 лет. «Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, где режиссер был художественный руководителем. Причины смерти режиссера пока не уточняются. В конце октября сообщалось, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц.
- Госдума одобрила законопроект, позволяющий экс-президенту стать пожизненным сенатором. Согласно проекту, экс-президент России получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Оно может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.
- Телеграм-канал Mash с аудиторией свыше 900 тыс. пользователей создал региональную редакцию. Выход в регионы Mash начал с подкупа авторов местных СМИ. Важно, чтобы эксклюзивный контент был слит москвичам до публикации. «Ценник» составляет скромные 2—5 тысяч рублей в зависимости от значимости повода и наличия медиаматериалов.
- В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к разжиганию розни. Закон об образовании предлагается дополнить понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.
- Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов. Закон должен вступить в силу через 10 дней с момента опубликования.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение мер поддержки для артистов. По его словам, теле- и киносъемки не останавливаются, телевидение и театры функционируют.
- Студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения сейчас дистанционного обучения. В видео студенты рассказывают, что вынуждены ездить на учебу в общественном транспорте, где некоторые пассажиры ездят без масок. На потоковых лекциях собирается больше ста человек, а некоторые преподаватели якобы отрицают пандемию. Позже в пресс-службе КФУ сообщили, что видео записано не связанным с руководством университета студенческим изданием.
- В Татарстане запущена специальная программа для управляющих компаний и резидентов промпарков, которые смогут получить займы на строительство и модернизацию зданий и инженерной инфраструктуры.
- Сегодня в казанском парке им. Горького на стадионе «Трудовые резервы» открылся каток. Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют лишь к середине декабря. Несмотря на то, что погода уже располагает, открыть каток раньше не получится из-за строительных работ.
- В Казани эвакуировали Московский рынок из-за сообщения о минировании объекта. По данным очевидцев, эвакуировали порядка 100 человек. На месте происшествия работали спасатели.
- В Казани продлили льготный режим работы парковок до 31 января 2021 года. Решение было принято в качестве меры поддержки предприятий МСБ, оказывающих услуги населению.
- Московский областной суд проговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной. Следователь Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье в октябре 2018 года.
- Сегодня в Казани умер ветеран прокуратуры, труженик тыла Анатолий Муравьев. Анатолий Муравьев с 1944 по 1950 год работал на военном заводе, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В органах прокуратуры он проработал больше 34 лет. Начинал с должности стажера следователя, потом работал помощником прокурора Ямашинского района и следователя Чистопольского района ТАССР. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного отдела прокуратуры ТАССР, следователем прокуратуры Советского, Вахитовского районов г. Казани, старшим следователем, следователем по особо важным делам Казанской городской прокуратуры.
- После продолжительной болезни скончался заслуженный тренер России, мастер спорта СССР международного класса по греко-римской борьбе Хафиз Тимашев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан. В августе Тимашеву исполнилось 73 года.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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