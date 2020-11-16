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В Татарстане 71-летняя пенсионерка подозревается в избиении маленькой внучки

17:31, 16.11.2020
В Татарстане 71-летняя пенсионерка подозревается в избиении маленькой внучки
Фото: pixabay.com

Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 71-летней жительницы Верхнеуслонского района по статье «Истязание» (по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, в апреле — ноябре этого года подозреваемая била 9-летнюю внучку, состоящую на учете у психиатра, из-за непослушания.

Фото: pxhere.com


Об избиениях ребенка сообщила соседка женщины, которая стала свидетельницей рукоприкладства. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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