В Челнах женщина подала в суд на владельца овчарки, собака которого загрызла ее цвергшпица

В Набережных Челнах женщина подала в суд на владельца овчарки, собака которого загрызла ее цвергшпица. Информация опубликована на сайте Набережночелнинского городского суда.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Дочь женщины гуляла с собачкой по кличке Гетсби породы немецкий цвергшпиц. Во время прогулки на животное набросилась овчарка ответчика и загрызла его.

Ветеринар установил, что смерть цвергшпица наступила в результате прекращения дыхания из-за паралича дыхательного центра мозга, которое было вызвано нарушением целостности спинного мозга — у собаки были переломаны 4 и 5 шейные позвонки.

Хозяйка погибшей собаки просит взыскать с владельца овчарки стоимость питомца — 28 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и судебные расходы.

Сейчас решается вопрос о принятии искового заявления в производство, добавили в пресс-службе суда.



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