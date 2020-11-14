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Роспотребнадзор Татарстана выявил непроведение обработки салона в общественном транспорте

12:28, 14.11.2020
Роспотребнадзор Татарстана выявил непроведение обработки салона в общественном транспорте
Фото: kzn.ru

За две недели проверок Роспотребнадзор Татарстана выявил четыре нарушения в части работы общественного транспорта. Об этом доложила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Среди нарушений непроведение санитарной обработки салона на конечных остановках, игнорирование масок и перчаток водителями в отсутствие средств дезинфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Нарушения также выявлены в четырех магазинах непродовольственной торговли и в восьми продуктовых магазинах.

Всего проверено 1458 объектов, выдано 311 предписаний. Работа трех объектов приостановлена решениями судов.

Общество Татарстан
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