Роспотребнадзор Татарстана выявил непроведение обработки салона в общественном транспорте

За две недели проверок Роспотребнадзор Татарстана выявил четыре нарушения в части работы общественного транспорта. Об этом доложила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Среди нарушений непроведение санитарной обработки салона на конечных остановках, игнорирование масок и перчаток водителями в отсутствие средств дезинфекции.



Фото: realnoevremya.ru

Нарушения также выявлены в четырех магазинах непродовольственной торговли и в восьми продуктовых магазинах.

Всего проверено 1458 объектов, выдано 311 предписаний. Работа трех объектов приостановлена решениями судов.

