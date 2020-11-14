В Татарстане присвоили почетное звание редактору «Книги памяти»
В Татарстане присвоили почетное звание заслуженного деятеля науки республики доктору исторических наук главному редактору государственного учреждения редакция «Книга памяти» Рамилю Валееву. Соответствующий документ подписан президентом республики Рустамом Миннихановым.
«За многолетнюю плодотворную научную деятельность и большую работу по увековечиванию исторической памяти народов Татарстана», — говорится в документе.
Ранее экс-замглавы Минобрнауки Татарстана присвоили звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».
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