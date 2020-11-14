В Казани врачи спасли ребенку кисть, поврежденную листом профнастила

В ДРКБ Казани врачи провели 10-летнему ребенку сложнейшую операцию по спасению пальцев. Об этом рассказали в «Инстаграм» больницы.

К врачам поступил ребенок с тяжелейшей травмой кисти. Лист профнастила повредил мальчику сухожилия и нервы 2, 3, 4 и 5 пальцев.

Микрохирурги смогли провести ревизию оставшихся сухожилий, зашить сухожилия сгибателей и нанести швы на пальцевые нервы под хирургическим микроскопом. Операция длилась три часа.

При этом ребенку предстоит долгая реабилитация, до 8 месяцев. При интенсивной работе реабилитологов и физиотерапевтов сила хвата руки восстановится от 80 до 90%.

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