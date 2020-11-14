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В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних праздников

07:16, 14.11.2020
В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних праздников
Фото: realnoevremya.ru

В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул на два часа. С таким предложением выступил Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

В своем письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Петунин объясняет, что сокращение первого рабочего дня после праздников поможет создать благоприятные условия для возвращения к обычному трудовому ритму после длительного перерыва, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас законодательный нормы предусматривают сокращение трудового дня только перед праздниками.

Ранее в Госдуме согласились с необходимостью отменить массовые гуляния на Новый год.

Общество
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