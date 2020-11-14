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В КФУ ответили на вопрос о переходе на «дистант»

01:27, 14.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В КФУ ответили на вопрос о переходе на «дистант»
Фото: media.kpfu.ru

Казанский федеральный университет (КФУ) пока не перешел на полное дистанционное обучение. Но приказ министерства науки учтен и окончательное решение будет принято после согласования с татарстанским управлением Роспотребнадзора.

Уже сейчас вуз старается проводить онлайн массовые потоковые лекции, однако практические занятия стараются проводить в очном формате, передает пресс-служба КФУ.

«Есть ряд направлений подготовки, в которых дистанционная форма образования не реализуема. Это касается лабораторных занятий, где требуются специальное оборудование и реактивы, присутствие лаборантов», — рассказал проректор по образовательной деятельности вуза Дмитрий Таюрский.

Отдельно в университете похвалились созданием кабинок, которые позволяют преподавателям удобно проводить удаленные занятия. Они оснащены необходимым оборудованием и отгорожены от внешнего мира.

ОбществоОбразование Татарстан
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