В КФУ ответили на вопрос о переходе на «дистант»

Казанский федеральный университет (КФУ) пока не перешел на полное дистанционное обучение. Но приказ министерства науки учтен и окончательное решение будет принято после согласования с татарстанским управлением Роспотребнадзора.

Уже сейчас вуз старается проводить онлайн массовые потоковые лекции, однако практические занятия стараются проводить в очном формате, передает пресс-служба КФУ.

«Есть ряд направлений подготовки, в которых дистанционная форма образования не реализуема. Это касается лабораторных занятий, где требуются специальное оборудование и реактивы, присутствие лаборантов», — рассказал проректор по образовательной деятельности вуза Дмитрий Таюрский.

Отдельно в университете похвалились созданием кабинок, которые позволяют преподавателям удобно проводить удаленные занятия. Они оснащены необходимым оборудованием и отгорожены от внешнего мира.