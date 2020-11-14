Новости общества

07:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики Татарстана обещают небольшой снег и умеренный ветер

06:34, 14.11.2020
Синоптики Татарстана обещают небольшой снег и умеренный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 14 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -2°С до -7°С. В Казани метеорологи прогнозируют 3—5 градусов ниже ноля. В Набережных Членах термометры покажут от -4°С до -7°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также