«КАМАЗ» назначил Ахметзянова главным тренером команды

«КАМАЗ» назначил Ильдара Ахметзянова главным тренером команды, сообщает пресс-служба челнинского клуба.

Перед тренером поставлена задача выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2020/21.

Ранее Ахметзянов исполнял обязанности главного тренера «КАМАЗа». Под его руководством команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

По итогам первой части сезона «КАМАЗ» набрал 31 очко и занимает четвертую строчку турнирной таблицы группы 4 в ПФЛ. Челнинцы отстают от лидера ФК «Новосибирск» на 4 очка.

Напомним, до Ахметзянова командой руководил Михаил Белов, который ушел в отставку.