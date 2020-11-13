Спрос на продукцию из Татарстана за этот год вырос в шесть раз

Фото: Госстройнадзор РТ

Продукция предпринимателей из Татарстана пользуется у россиян хорошим спросом — в этом году за десять месяцев продано свыше 3 млн единиц товаров — по сравнению с тем же периодом прошлого года это больше в шесть раз. Общий рост товарооборота увеличился на 382% с прошлого года — это до 1,5 млрд рублей.



Больший рост с января по октябрь наблюдался в сфере продуктов питания (в 74 раза), хозтоваров (в 59 раз), товаров для рукоделия (в 52 раза), для красоты (в 42 раза), игрушек (в 36 раз), одежды для малышей (в 34 раза), штор (в 16 раз), аксессуаров (в 11 раз), товаров для новорожденных (в 10 раз). Об этом сообщает аналитическая служба Wildberries.

Фото: Госстройнадзор РТ

Ранее сообщалось, что экспортный оборот Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 89%.