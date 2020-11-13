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Пробки из ЖК «Светлый» начинаются с раннего утра из-за установки лежачих полицейских

14:55, 13.11.2020
Пробки из ЖК «Светлый» начинаются с раннего утра из-за установки лежачих полицейских
Фото: pixabay.com

Несколько дней назад на центральной улице ЖК «Светлый» установили два лежачих полицейских, что негативно сказалось на пропускной способности автодорог района. По словам местных жителей, ситуация с пробками стала хуже — они теперь начинаются в шесть утра.

«Несколько дней назад установили два лежачих полицейских на центральной улице, из-за чего пробка начинается с самого ЖК «Светлый» в 6 часов утра», — сообщает подписчик в instagram-аккаунте одного из сообществ, посвященных ДТП в Казани и Татарстане.

Ранее «Реальное время» писало о транспортных проблемах пригородов Казани. На въездах и выездах из города ежедневно собираются большие пробки.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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