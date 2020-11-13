Единая лига ВТБ — самый результативный чемпионат по баскетболу в Европе
Единая лига ВТБ опубликовала результаты отчета международной организации баскетбола ФИБА за сезон-2019/20.
По итогам исследований Лига ВТБ признана самым результативным чемпионатом по баскетболу среди европейских первенств. В среднем команды в рамках чемпионата набирают 84,9 очка за матч.
Ближайший преследователь, немецкая Бундеслига, отстала на 0,5 очка.
В общем списке Единая лига ВТБ заняла третье место, пропустив вперед чемпионаты Австралии (91,7) и Китая (85,8).
Напомним, ранее защитник БК «Химки» Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ.СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым