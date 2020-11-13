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Единая лига ВТБ — самый результативный чемпионат по баскетболу в Европе

13:45, 13.11.2020
Единая лига ВТБ — самый результативный чемпионат по баскетболу в Европе
Фото: twitter.com/VTBUL

Единая лига ВТБ опубликовала результаты отчета международной организации баскетбола ФИБА за сезон-2019/20.

По итогам исследований Лига ВТБ признана самым результативным чемпионатом по баскетболу среди европейских первенств. В среднем команды в рамках чемпионата набирают 84,9 очка за матч.

Ближайший преследователь, немецкая Бундеслига, отстала на 0,5 очка.

В общем списке Единая лига ВТБ заняла третье место, пропустив вперед чемпионаты Австралии (91,7) и Китая (85,8).

Напомним, ранее защитник БК «Химки» Алексей Швед первым в истории набрал 3000 очков в Единой лиге ВТБ.

СпортБаскетбол
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