В Минздраве РФ предложили снижать пенсионный возраст для многодетных мужчин

Фото: Евгения Хохлова

В России предложили снижать на один год возраст выхода на пенсию для мужчин за третьего и последующего ребенка. С такой инициативой выступил главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Помимо этого он предложил предоставлять молодым отцам две недели оплачиваемого и непередаваемого отпуска по уходу за новорожденным, сообщает «РИА Новости».

pixabay.com

Еще одной инициативой Аполихина стало предложение по снижению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), проходящих диспансеризации на регулярной основе.

В мае 2019 года стало известно, что в России понятие «отец-одиночка» может получить официальный статус. В Башкирии в октябре предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка.

