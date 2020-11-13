Исследование: в пятницу, 13-го, в аварии чаще попадают мужчины

Частота аварий в пятницу, 13-го, у мужчин составляет 9,6%, у женщин — 3,6%. Такие данные приводят эксперты страховой компании «Согласие».

Средняя частота аварий у женщин-водителей за пять лет составила 7,9%, у мужчин — 7,4%. Следовательно, у первых в пятницу, 13-го, частота убытков ниже, чем у вторых.

Фото: realnoevremya.ru

У мужчин средний убыток от ДТП на 2—3% выше, чем у женщин, а частота повреждений автомобиля до невозможности его восстановления больше на 10—20%.

Напомним, что в России хотят изменить правила оформления мелких ДТП. МВД совместно с правительством Москвы прорабатывают эту инициативу.

