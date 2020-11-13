В «Роскосмосе» планируют запустить производство духов, одежды и алкоголя «Поехали!»

Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить производство ряда вещей и продукции под товарным знаком «Поехали!». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В частности, в заявке «Роскосмоса» отмечены такие категории товаров, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкоголь.

В Госкорпорации объяснили, что регистрация фразы советского космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» имеет своей целью ее правовую защиту: «Именно для того, чтобы наши обозначения были не только узнаваемыми, но и защищенными, корпорация сейчас занимается регистрацией таких обозначений, выявлением и предупреждением различных нарушений в этой области».

Фото: sputnik-georgia.ru

На данный момент рассмотрение заявки в Роспатенте находится в стадии экспертизы заявленного обозначения, что занимает около пяти месяцев.

О том, что в «Роскосмосе» приняли решение зарегистрировать фразу «Поехали!» как товарный знак, СМИ сообщали ранее.

