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В Ново-Савиновском районе частично отключат воду

11:29, 13.11.2020
В Ново-Савиновском районе частично отключат воду
Фото: Марат Мугинов

16 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

С 9.00 до 23.00 водоснабжение будет отключено по улицам:

  • 7-й Кадышевской;
  • 8-й Кадышевской;
  • 9-й Кадышевской;
  • 10-й Кадышевской;
  • 11-й Кадышевской;
  • 12-й Кадышевской.
Фото: kzn.ru

Также воды не будет по адресам: улица Адоратского, 53б к. 1, 63а к. 2; проспект Фатыха Амирхана, 50 (все корпуса), 52, 52/1.

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Жителей домов просят заранее запастись водой.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани частично отключат воду.

Общество Татарстан
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