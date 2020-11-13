В Ново-Савиновском районе частично отключат воду

Фото: Марат Мугинов

16 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

С 9.00 до 23.00 водоснабжение будет отключено по улицам:

7-й Кадышевской;

8-й Кадышевской;

9-й Кадышевской;

10-й Кадышевской;

11-й Кадышевской;

12-й Кадышевской.

Фото: kzn.ru

Также воды не будет по адресам: улица Адоратского, 53б к. 1, 63а к. 2; проспект Фатыха Амирхана, 50 (все корпуса), 52, 52/1.

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Жителей домов просят заранее запастись водой.



Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани частично отключат воду.

