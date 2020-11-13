В Ново-Савиновском районе частично отключат воду
16 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.
С 9.00 до 23.00 водоснабжение будет отключено по улицам:
- 7-й Кадышевской;
- 8-й Кадышевской;
- 9-й Кадышевской;
- 10-й Кадышевской;
- 11-й Кадышевской;
- 12-й Кадышевской.
Также воды не будет по адресам: улица Адоратского, 53б к. 1, 63а к. 2; проспект Фатыха Амирхана, 50 (все корпуса), 52, 52/1.
Неудобства связаны с работами по подключению водопровода. Жителей домов просят заранее запастись водой.
Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани частично отключат воду.
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