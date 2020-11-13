В Казани на Сибирском тракте и на улице Николая Ершова образовалась пробка
В Казани на Сибирском тракте и на улице Николая Ершова образовались заторы. По данным «Яндекс.Карт», пробки на данный момент достигают 6 баллов.
На Ершова пробка наблюдается от остановки общественного транспорта «Ул. Абжалилова». На Сибирском тракте заторы на дороге до пересечения с проспектом Ямашева.
Пробки наблюдаются также на улице Космонавтов, Абжалилова, Гвардейской, Альберта Камалеева и частично на Аделя Кутуя.Общество Татарстан
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