Итоги дня: смерть Героя СССР, освобождение Майкла Калви, российские санкции против ЕС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 12 ноября.
- В Татарстане умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов, заслуживший свое звание на Великой Отечественной войне. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге.
Прощание с героем начнется завтра в 9.00 в казанском театре оперы и балета. В связи с этим в татарстанской столице ограничат движение на улицах Театральной и Карла Маркса.
- Верховный суд РФ постановил освободить из-под домашнего ареста Майкла Калви — инвестора американского происхождения, много лет работающего в России. В феврале 2019 года его задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В конце октября было подписано мировое соглашение по этому делу между структурами фонда Baring Vostok и бизнесмена Артема Аветисяна.
- Россия уже подготовила санкции против чиновников Евросоюза, которые станут ответом на ограничительные меры по отравлению Алексея Навального. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва ответит зеркально и внесет в черный список ряд чиновников стран Европы.
- В Татарстане рестораторы предложили сократить время ночного ограничения работы общепита в республике. Они считают, что закрывать бары и кафе нужно в полночь, а не 23.00. Это позволит существенно улучшить выручку, считают представители отрасли. Роспотребнадзор рассмотрит предложение.
- Предыдущее предложение рестораторов о вводе QR-кодов власти республики рассмотрят. Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова рассказала, что с ним ознакомится президент РТ Рустам Минниханов.
- Власти Татарстана совместно с бизнесом разработали новации, которые можно включить в закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Среди них снижение порога для инвестпроектов, на которые будет распространяться действие закона, более широкая линейка возмещений расходов и защита инвестиций по добыче сверхвязкой нефти.
- Группа «Аигел» проведет презентацию альбома «Пыяла» в Казани. Прославившийся песней «Татарин» дуэт представит новую пластинку 20 ноября в Нацбиблиотеке РТ.
- Сегодня в Казани представили нового гендиректора «Татлизинга». Эту должность занял Ильнар Хафизов до этого руководивший исполкомом Заинского района.
- В соцсетях появилось видео из казанской школы, где мама ученицы накричала на ее одноклассника и дала своей дочери облить мальчика газировкой. Роликом заинтересовалась прокуратура. Позже стало известно, что конфликт урегулирован и женщина признала недопустимость своего поведения.
- В Казани уличные художники переосмыслили хрестоматийную картину Валентина Серова «Девочка с персиками» и нарисовали на улице Фучика свой вариант: «Девочку с очпочмаками».
- Похоже, что мэр Казани сдержал свое слово, данное противникам строительства МСЗ в Осиново. Сын Ильсура Метшина Тагир рассказал о покупке земельного участка в поселке Николаевском, недалеко от места строительства мусоросжигательного завода.
- В Казани состоялось техническое открытие ТЦ KazanMall. Самый большой торговый центр города уже пускает посетителей, но магазины пока работают не все.
- Пока власти Татарстана не рассматривают новые ограничения для бизнеса. Расширять их никто не планирует, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Евгений КалашниковОбщество
комментарии