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В Москве сократили разрешенную посещаемость матчей до 25% зрителей

15:06, 12.11.2020
В Москве сократили разрешенную посещаемость матчей до 25% зрителей
Фото: vk.com/ufafc

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на посещаемость футбольных и хоккейных матчей в столице страны. Об изменениях он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Отныне футбольным и хоккейным клубам в Москве разрешено допускать на трибуны не более 25% от вместимости арены.

Фото: скриншот

Ранее в Москве объявили о приостановке работы общепита и клубов в ночное время. Также студенты и школьники снова переводятся на дистанционное обучение. Эти ограничения будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Напомним, в Татарстане установлено разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости спортивной арены.

СпортФутбол
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