В Минобре объяснили повышение родительской платы за детсады на 2021 год

С 1 января на 4% повышается размер родительской платы за присмотр в детских садах.

В группах развивающей направленности, в которых занимается большинство детей (88%), плата должна увеличиться на 100—125 рублей. Это связывают с ростом расходов на финансовое обеспечение, в частности на организацию питания.

Так, в общеразвивающих группах с 10,5-часовым пребыванием плата увеличится на 125 рублей и составит 3 252 рубля. Все льготы и компенсации по родительской плате должны сохраняться.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане установили среднюю и максимальную плату за детский сад на 2021 год.

