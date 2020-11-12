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В Минобре объяснили повышение родительской платы за детсады на 2021 год

14:32, 12.11.2020
В Минобре объяснили повышение родительской платы за детсады на 2021 год
Фото: pixabay.com

С 1 января на 4% повышается размер родительской платы за присмотр в детских садах.
В группах развивающей направленности, в которых занимается большинство детей (88%), плата должна увеличиться на 100—125 рублей. Это связывают с ростом расходов на финансовое обеспечение, в частности на организацию питания.

Так, в общеразвивающих группах с 10,5-часовым пребыванием плата увеличится на 125 рублей и составит 3 252 рубля. Все льготы и компенсации по родительской плате должны сохраняться.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане установили среднюю и максимальную плату за детский сад на 2021 год.

Общество Татарстан
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