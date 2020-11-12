В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Соловецких Юнг и Рашида Вагапова

В ноябре в Казани временно ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 13 по 15 ноября для проезда будет закрыт участок возле дома №6 рядом с остановкой общественного транспорта по улице Рашида Вагапова. Это связано с работами по прокладке ливневой канализации.

скриншот «Яндекс.Карты»

С 16 ноября по 3 декабря в связи с проведением выноса водопровода с земельного участка ограничат движение транспорта по улице Соловецких Юнг. Не доступен для движения будет участок рядом с домом №9 по улице Энергетиков.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, что в Казани до 27 ноября продлили перекрытие улиц Бутлерова и Маяковского.

