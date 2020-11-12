Опрос: большинство работников Татарстана сталкивались с абьюзом на работе

70% работников республики когда-либо сталкивались с эмоциональным абьюзом по отношению к себе со стороны начальства или коллег на работе. Об этом говорится в результатах опроса hh.ru.

Больше других с абьюзом сталкивались в сфере HR (70%) и медицине (68%), меньше — в госсекторе и НКО (45%) и среди начинающих специалистов (42%). По мнению татарстанцев, на работе чаще всего встречается обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие, разговоры на повышенных тонах, хамство и грубость.

58% работников Татарстана пытались самостоятельно разрешить конфликт мирным путем, 45% увольнялись. Еще 24% работников вовсе не пытались решить конфликт и оставляли все как есть

Также 47% опрошенных испытывали нервные срывы, связанные с подобными конфликтами и абьюзом.