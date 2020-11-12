Главное к утру: когда завершится пандемия, меморандум о прекращении огня в Карабахе, рост аренды коттеджей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 12 ноября.
- В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия коронавируса. Она может подойти к концу, когда около 70% населения планеты будут вакцинированы от вируса, рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Вакцина должна быть безопасной и эффективной, отвечать всем стандартам ВОЗ в этой области.
- Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Договоренности, достигнутые лидерами России, Армении, Азербайджана, и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.
- Три проекта, созданных Университетом Иннополис и компанией «Инногеотех», были представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени» от АСИ. Один из проектов под названием «Телеагроном» вошел в топ-1000.
- Минобрнауки России переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года.
- В Казани цена аренды коттеджа на Новый год выросла на 20%. Рост цен в Казани выглядит любопытно при условии, что предыдущее исследование показало: спрос на бронирование жилья в столице Татарстана упал в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
- Жительница Казани пожаловалась на то, что ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты.
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