В Татарстане директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 6 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 60-летнего бывшего директора ООО «Силикатнеруд». Его обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должны были быть выплачены недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Следствие считает, что с декабря 2018 по февраль 2019 года обвиняемый расплатился с контрагентами через две сторонние организации и перечислил им больше 6 млн рублей.

Свою вину он не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест на общую сумму свыше 2,2 млн рублей.



В скором времени уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассмотрят дело экс-директора компании, обвиняемого в налоговых махинациях на 25 млн рублей.

