Итоги дня: мирный договор в Карабахе, пожар в Казани, запрет межконфессиональных браков мусульманам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 10 ноября.
- Ирек Файзуллин выступил перед депутатами Госдумы, рассказав о главных направлениях своей работы на посту министра строительства. Он рассказал, что одной из главных задач Минстроя является улучшение жилищных условий для 5 млн граждан. Также должен наращиваться темп строительства жилья — до 2030 года необходимо построить около 1 млрд кв. м жилья. На пленарном заседании Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался и.о. министра строительства Иреку Файзуллину на безуспешные попытки построить себе дом.
- Вскоре после этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина на должность главы Минстроя РФ.
- Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент Владимир Путин, премьер-министр Армении и президент Азербайджана. В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев.
- ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Таким образом, мусульманам запрещается жениться на невестах другой религии.
- Ранним утром 10 ноября произошел пожар на втором этаже бывшего производственного здания КВЗ по ул. Адмиралтейской. Во время тушения обнаружили тела пяти мужчин, еще одному мужчине удалось спастись. В Следкоме по РТ возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас здание принадлежит «Джи-групп», однако в компании заявили, что за пожарную безопасность отвечало охранное предприятие.
- В Минэкологии Татарстана подтвердили «Реальному времени», что за октябрь уровень воды в Куйбышевском водохранилище, а значит, и в Казанке (в границах Казани), опустился на 37—38 сантиметров. При этом в министерстве отрицают, что река обмелела. На водохранилище идет сработка (уменьшение запасов воды) на уровне 1—1,5 см в сутки.
- Британский словарь Collins назвал слово года и десятку наиболее часто используемых. По версии словаря словом 2020 года стал термин «локдаун».
В топ-10 самых часто используемых попали слова «коронавирус», «самоизоляция», «социальная дистанция» и «ключевой сотрудник».
- Дочь главы ЦИК Татарстана стала заместителем министра по делам молодежи. 25-летняя Алла Кондратьева займется социальным блоком министерства. Как отметил глава ведомства Дамир Фаттахов, девушку назначили на пост «исключительно по делам».
- В Набережных Челнах свой пост покинул руководитель городского ветеринарного объединения Ильдар Нугуманов. Сообщается, что он назначен первым заместителем начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана. Обязанности руководителя ветобъединения исполняет заместитель Нугуманова Рустам Гумиров.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке работы общепита и клубов в ночное время. Также студенты и школьники снова переводятся на дистанционное обучение. В Госдуме положительно отнеслись к введению более жестких «антиковидных» мер.
- Стало известно о еще двух подтвержденных летальных случаях из-за коронавирусной инфекции в Татарстане. От инфекции скончались 46-летний и 69-летний жители республики. У обоих имелись хронические заболевания. Итого зарегистрировано 116 случаев смерти от COVID-19.
- В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили в два раза больше ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), чем за аналогичный период прошлого года. Всего в первый месяц осени татарстанцы получили 6,8 тыс. займов.
- В Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь на 45 коек. Предполагается, что новые места позволят принять пациентов на ранних стадиях болезни.
- В Казани с начала осени снизилось количество бронирований жилья на предстоящие новогодние праздники. Спрос упал в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- В новогодние праздники, с 25 декабря по 10 января, увеличится количество поездов дальнего следования, курсирующих в Казань из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Оправдательный приговор полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы отменен. Верховный суд РБ повторно рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Башкирии полицейскими.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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