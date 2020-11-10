МВД по Татарстану сняло видео ко Дню сотрудника органов внутренних дел
МВД по Татарстану сняло клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Видео предоставлено «Реальному времени» МВД по РТ.
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника полицейские из Татарстана сняли видео со своим участием. В ролике рассказали о непростой службе и соблюдении законов.
Ранее в МВД не поддержали идею снижения нештрафуемого порога.
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