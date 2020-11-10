МВД по Татарстану сняло видео ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Фото: кадр видео МВД по РТ

МВД по Татарстану сняло клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Видео предоставлено «Реальному времени» МВД по РТ.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника полицейские из Татарстана сняли видео со своим участием. В ролике рассказали о непростой службе и соблюдении законов.

Ранее в МВД не поддержали идею снижения нештрафуемого порога.

