Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до -2 градусов
Во вторник, 10 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +2°С до -2°С. В Казани ожидается 0... +2 градуса, в Набережных Челнах +1... -2 градуса.Общество Татарстан
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