Новости общества

05:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до -2 градусов

05:23, 10.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до -2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 10 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до -2°С. В Казани ожидается 0... +2 градуса, в Набережных Челнах +1... -2 градуса.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем