В Казани сбили велосипедиста, переезжающего дорогу на красный сигнал светофора
В Казани водитель ВАЗ-211440 сбил 51-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу на красный сигнал светофора, сообщают новости ГТРК «Татарстан».
Происшествие случилось на перекрестке улиц Центрально-Мариупольской и Беломорской.
Велосипедист с ушибом головного мозга был доставлен в местную больницу.
В конце августа 28-летний казанский велосипедист получил перелом ребра в результате ДТП на пересечении улицы Бондаренко с проспектом Ямашева.
комментарии