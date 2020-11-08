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В Казани сбили велосипедиста, переезжающего дорогу на красный сигнал светофора

16:05, 08.11.2020 1
В Казани сбили велосипедиста, переезжающего дорогу на красный сигнал светофора
Фото: superunleaded.com

В Казани водитель ВАЗ-211440 сбил 51-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу на красный сигнал светофора, сообщают новости ГТРК «Татарстан».

Происшествие случилось на перекрестке улиц Центрально-Мариупольской и Беломорской.

Велосипедист с ушибом головного мозга был доставлен в местную больницу.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце августа 28-летний казанский велосипедист получил перелом ребра в результате ДТП на пересечении улицы Бондаренко с проспектом Ямашева.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:44
    Вот дураки то это велосепидисты. Совсем мозг отмороженный.
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