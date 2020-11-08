Жители Казани могут попробовать национальную кухню на фестивале «АШ Fest»
Сегодня в Казани проходит фестиваль национальной кухни «АШ Fest», сообщают новости телеканала «Татарстан 24".
Мероприятие проводится в Старо-Татарской слободе до 17.00 мск. Гости фестиваля могут не только попробовать татарскую еду, приготовленную поворами кафе и ресторанов Казани, но и посмотреть на процесс приготовления блюд.
Мероприятие проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, проверяется качество продуктов.
Напомним, что в Казани к 100-летию ТАССР представили книгу «Сокровища татарской кухни», в ней содержится более сотни рецептов национальной кухни и рассказывается об истории и традициях республики.Общество Татарстан
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