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Минздрав Татарстана закупит симуляционное оборудование на общую сумму свыше 18,5 млн рублей

06:35, 08.11.2020
Минздрав Татарстана закупит симуляционное оборудование на общую сумму свыше 18,5 млн рублей
Фото: Илья Репин

Министерство здравоохранения РТ объявило тендеры на поставку симуляционного оборудования в образовательные учреждения республики для отработки практических навыков, говорится в сообщениях на сайте госзакупок.

В частности, ведомство закупит:

  • 13 манекенов детей 5-8 лет для отработки интубации и сердечно-легочной реанимации за 3,25 млн рублей;
  • 16 симуляторов родов с имитатором младенца за 2,4 млн рублей;
  • 3 многофункциональных, реалистичных имитатора пациентов за 12,9 млн рублей.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 ноября. Поставить оборудование необходимо до 25 декабря текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Напомним, что на модернизацию системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» потратят 57 млн рублей. Тендер выиграла ООО «Касандра груп».

ОбществоМедицина Татарстан
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