Минздрав Татарстана закупит симуляционное оборудование на общую сумму свыше 18,5 млн рублей
Министерство здравоохранения РТ объявило тендеры на поставку симуляционного оборудования в образовательные учреждения республики для отработки практических навыков, говорится в сообщениях на сайте госзакупок.
В частности, ведомство закупит:
- 13 манекенов детей 5-8 лет для отработки интубации и сердечно-легочной реанимации за 3,25 млн рублей;
- 16 симуляторов родов с имитатором младенца за 2,4 млн рублей;
- 3 многофункциональных, реалистичных имитатора пациентов за 12,9 млн рублей.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 ноября. Поставить оборудование необходимо до 25 декабря текущего года.
Напомним, что на модернизацию системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» потратят 57 млн рублей. Тендер выиграла ООО «Касандра груп».
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