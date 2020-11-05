В Татарстане задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске

В Татарстане полиция задержала двух лиц, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В поселке Салмачи полицейские задержали 30-летнего жителя Казани. Он находился в розыске МВД РФ по Ставропольскому краю за совершение кражи.

В Казани на станции метро «Площадь Тукая» задержали 40-летнего жителя Набережных Челнов. В федеральный розыск он был объявлен из-за неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября сотрудники полиции задержали в Татарстане двух мужчин, которые находились в федеральном розыске: 30-летнего жителя Коми и 34-летнего казанца.

