Итоги дня: подсчет голосов в США, неприкосновенность для экс-президента и укрепление рубля
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 5 ноября.
- В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента. Новый документ гарантирует экс-президенту свободу от уголовного преследования не только за преступления, совершенные в период его правления, но и в любые другие годы.
- Власти Татарстана разрешили работать по ночам придорожным кафе, расположенным за чертой городов.
- Президент РФ Владимир Путин внес в перечень стратегических предприятий страны 135-й пункт. Теперь в списке есть Казанский завод точного машиностроения.
- Тема выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, остается главной в мире в этот день, и затягивание подсчета голосов лишь подогревает к ней интерес. Кандидат от демократов Джо Байден одержал победу в Висконсине и Мичигане, что склонило весы в его пользу. Эксперты по-разному видят завершение электорального процесса в Америке — некоторые не исключают, что Трамп попробует оспорить результаты через суд.
- В Кремле заявили о «напряженной ситуации» с COVID-19 в России. «Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «ситуация в целом тревожная».
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.
Так, в стране численность пограничной полиции и сотрудников таможни увеличат с 2 400 до 4 800 человек.
- В Казани создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавируса на объектах торговли, общественного питания и в городском пассажирском транспорте. Председателем группы стал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
- Курс доллара на Мосбирже снизился до 77 рублей впервые с 28 октября. По состоянию на 14.47 мск курс доллара достиг отметки в 77,6 рубля. Евро находится на отметке в 91,6 рубля по состоянию на 14.18 мск.
- В Казани отложили открытие таможенного склада в формате бондовой зоны. Изначально таможенный склад должен был начать работу с 1 ноября. Срок пришлось сдвинуть до февраля 2021 года.
- В Татарстане назначили двух новых заместителей министра образования и науки республики. Новыми заместителями министра стали Рамис Музипов и Минзалия Закирова.
- Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна. В водах реки обнаружено масляное пятно размером 20 на 15 метров. Предполагают, что источником загрязнения могло стать проплывающее судно.
- В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека. Всего на 5 ноября в Татарстане зафиксированы 114 случаев смерти от коронавируса.
- Накануне Кукморский райсуд отправил под арест еще троих подозреваемых в причастности к попытке поджечь полицейский участок. Им инкриминируется приготовление к совершению теракта.
- Певица Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака. При этом права Алсу оформила сразу на четыре варианта: написание кириллицей и латиницей как просто имени, так и имени и фамилии — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.
- В Казани утвердили проект планировки части территории жилого района «Седьмое небо». Площадь территории проекта планировки, куда войдут жилые дома и детсады, составляет 12,6 га. Общая численность населения насчитывает 3 067 человек.
- В Нижнекамске назначили нового руководителя управления здравоохранения города. Им стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев. Он вступил в должность с сегодняшнего дня.
- В Татарстане повысят стоимость единых месячных социальных билетов. Стоимость детского билета повысится с 307 до 320 рублей, взрослого — с 505 до 560 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
- Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев выписался из больницы, куда его положили с COVID-19. Он рассказал подписчикам об условиях содержания пациентов в больнице №2: все оборудование в медучреждении исправно, врачи внимательно следили за тяжелобольными пациентами.
- Жительница Казани пожаловалась в соцсетях, что ей не хватило места в палате и медики разместили их с ребенком в коридоре. Однако пользователи Сети заступились за врачей: комментаторы отметили сложную эпидситуацию и нехватку мест в больницах. Многие указали, что это лучше, чем остаться дома: так ребенок находится под наблюдением врачей. В Минздраве Татарстана прокомментировали жалобу на койку в коридоре: место предоставили временно, а женщина не выражала недовольств.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым