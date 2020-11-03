Сбербанк потребовал с компании Ozon 1 млрд рублей
Сбербанк потребовал с компании Ozon 1 млрд рублей за расторжение соглашения о намерениях, которое было заключено между основными акционерами онлайн-ретейлера и Сбербанком.
Договор был заключен в сентябре 2020 года. Суть заключения не раскрывается, однако по условиям этого соглашения в случае нарушения обязательств Ozon должен выплатить Сбербанку сумму в размере 1 млрд рублей, передает РБК.
Сбербанк уже поставил Ozon в известность об обязательствах. В компании же не согласны с требованием и намерены оспорить его в суде.
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