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Сбербанк потребовал с компании Ozon 1 млрд рублей

18:19, 03.11.2020
Сбербанк потребовал с компании Ozon 1 млрд рублей
Фото: gsn.tatarstan.ru

Сбербанк потребовал с компании Ozon 1 млрд рублей за расторжение соглашения о намерениях, которое было заключено между основными акционерами онлайн-ретейлера и Сбербанком.

Договор был заключен в сентябре 2020 года. Суть заключения не раскрывается, однако по условиям этого соглашения в случае нарушения обязательств Ozon должен выплатить Сбербанку сумму в размере 1 млрд рублей, передает РБК.

Сбербанк уже поставил Ozon в известность об обязательствах. В компании же не согласны с требованием и намерены оспорить его в суде.

Ранее Татарстан вошел в список крупнейших региональных продавцов Wildberries.

Общество Татарстан
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