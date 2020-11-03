Итоги дня: гибель директора школы из Татарстана в Турции, выборы в США и уволенный замминистра МЧС Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 3 ноября.
- Татарстан вошел в число регионов, которые получили из федерального бюджета более 40% от общей суммы дополнительной поддержки в период «коронакризиса», одобренной для субъектов. Республика получила поддержку в размере 13,6 млрд рублей.
- В Турции при крушении катера погиб татарстанец. В результате крушения лодки погиб 37-летний Данияр Мухитов. Он работал директором Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в отпуск поехал с женой.
- Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем атаки террористов в Вене. Девушка рассказала, как все произошло. Подозреваемый в теракте задержан силовиками на севере Австрии.
- В Татарстане уволен замминистра по делам гражданской обороны республики Ильхам Насибуллин, арестованный по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В пресс-службе МЧС Татарстана рассказали, что Насибуллин был уволен, поскольку 19 октября истек срок его контракта.
- Суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в покушении на теракт в Кукморе. Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ.
- В США началось основное голосование на выборах президента — сегодня открылись первые участки. Досрочно проголосовали около 97 млн человек.
- «Автодор» приступил к земельно-кадастровым работам в рамках подготовки территории для строительства первого этапа трассы М-12. По утвержденному плану, трасса пройдет от дороги А-108 «Московское большое кольцо» в Подмосковье до 80-го километра трассы во Владимирской области.
- Главстрой Татарстана направит 539,2 млн рублей на строительство крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам» в Казани. Двухэтажное здание экстрим-парка будет площадью более 7 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на единовременное посещение 258 человек, в числе которых 60 спортсменов и 150 посетителей.
- В России запустят аналоги Zoom для видеоуроков в школах в 2022 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие онлайн-платформы вместе с «Ростелекомом».
- Индия находится в поиске эффективной вакцины от коронавируса. Идеальным кандидатом может стать «Спутник V» — сейчас генеральный контролер лекарственных средств Индии Dr. Reddy`s совместно с РФПИ разрешили проводить II и III фазы клинических испытаний.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении мониторинга движения лекарств. Так, в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше приходилось ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе.
- У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное. Хорохордин работает дистанционно, находится на амбулаторном лечении.
- Всероссийский благотворительный форум «Добрая Казань» перенесут на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие должно было пройти под слоганом «Пандемия как импульс для развития благотворительности».
- Роскомнадзор внес развлекательные сайты «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации. Согласно законодательству, включенный в реестр участник обязан хранить информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей на территории РФ — это, например, факты приема, отправки и доставки любых сообщений. Хранению подлежит вся текстовая, голосовая и иная информация, а еще изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения.
- В Минюсте России назвали минимальный размер штрафа в новом КоАП. Минимальная сумма штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей. Все санкции, которые составляли 100—300 рублей, подлежат изменениям.
- Афишированную с АМИК компанию, организующую Высшую лигу КВН, закроют из-за отсутствия прибыли. В марте 2020 года показы игры по телевидению прервали, при этом рейтинги программы падали и раньше. В итоге компанию «КВН-ВЛ» решили ликвидировать. В компании уверяют, что ликвидация юридического лица не повлияет на работу группы АМИК.
- Власти Татарстана начнут выделять деньги на проведение дезинфекции и иных санитарно-противоэпидемических мероприятий Набережным Челнам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.
Раньше деньги выделялись только Казани.
- Министерство спорта РФ официально утвердило тренеров представительниц сборной России по фигурному катанию Евгении Медведевой и Алены Косторной. Соответствующий документ опубликован на сайте Минспорта РФ. Тренером Медведевой теперь является не канадец Брайан Орсер, а Этери Тутберидзе, под чьим руководством она занималась до отъезда в Канаду.
- В Казани признали невменяемой мать, напавшую с ножом на сыновей-близнецов. Эксперты выявили у женщины признаки хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении.
- Терапевт Минздрава Татарстана рассказала о высокой смертности при самолечении COVID-19. По словам заведующей кафедрой госпитальной терапии КГМУ Дианы Абдулганиевой, когда идет поражение верхних дыхательных путей, при правильном лечении оно не перейдет в вирусную пневмонию или перейдет в легкую форму. При неправильном стартовом лечении возможен переход в тяжелую пневмонию.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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