Главное к утру: теракт в Австрии, презентация Apple и подскочившие цены на лекарства в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 3 ноября.
- Накануне вечером в столице Австрии произошел теракт. Сразу в шести районах Вены неизвестные открыли стрельбу. Погибли два человека. По некоторым данным, также был убит один из террористов. Похоже, что стрельбу открыли джихадисты, а не ультраправые экстремисты, как предполагали накануне местные СМИ.
- По слухам, Apple проведет уже третью за осень презентацию 10 ноября. Компания может представить новые Mac на arm-процессорах собственной разработки.
- В Татарстане подорожали популярные лекарства. Сильнее всего подскочили цены на антивирусные и обезболивающие средства.
- В Набережных Челнах власти обратились к весенней практике дезинфекции лестничных площадок и лифтов жилых домов.
- Жители Казани обнаружили несанкционированную свалку медицинских масок.
- WhatsApp запускает популярную у пользователей функцию — исчезающие сообщения.
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