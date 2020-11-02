Руководство «Игры-ТВ» объяснило возвращение Скипского в «Что? Где? Когда?»

Фото: скриншот

Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко прокомментировала появление телезнатока Михаила Скипского после обвинений в домогательствах в финальной игре сезона «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

Она подчеркнула, что юридических оснований для его отстранения от игры нет.

скриншот 1tv.ru

«Я хочу все-таки сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме по поводу того, играть Скипскому или не играть Скипскому. Мне кажется, что, понимаете, вот этот наш двуглавый орел России, он нас все время растаскивает в разные стороны. И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?» — передает «РИА Новости» ее слова.

Минувшим летом сразу несколько девушек обвинили Скипского и еще некоторых телезнатоков в домогательствах, когда они были школьницами.