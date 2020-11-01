В России для нефтегазовой отрасли могут поставить более 1 млн роботов

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Минэнерго России подготовит к первому кварталу 2021 года концепцию роботизации нефтегазовой отрасли.

Также ведомство доработает дорожную карту по роботизации этой сферы и представит ее правительству в следующем году. Согласно предварительному анализу, в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос на роботов может превысить более 1 млн, передает ТАСС.

realnoevremya.ru архивное фото

Ранее стало известно, что в 2020 году КФУ получит 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

