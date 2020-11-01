GpK официально стал игроком VP.Prodigy

Состав VP.Prodigy пополнил мидер команды Данил gpK~ Скутин. Соответствующий анонс появился сегодня на официальном сайте клуба.

Трансфер прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда. Как утверждает менеджер, в пользу GpK сыграли его хорошие отношения со сложившимся коллективом.

— Даня — не просто перспективный игрок. Он уже проявил себя на профессиональной сцене. К тому же он отлично себя показал на OGA Dota Pit Season 3, играя за нас стендином. Вдвойне приятно, что Даня приходит в команду единомышленников и игроков, с кем у него уже есть налаженный личный контакт. Это очень важно, потому что совместимость характеров и сыгранность в «Доте» являются одними из ключевых факторов, влияющих на результат», — сказал Сергей Гламазда.

Напомним, в сентябре Скутин уже играл за VP.Prodigy в роли стендина, где вместе с Ильей Lil Ильюк заменил двух выбывших игроков на онлайн-турнире OGA Dota PIT Season. Тогда второй состав VP вышел в финал нижней сетки турнира, а занял итоговое третье место.

Фото: virtus.pro/ru