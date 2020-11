Ученые рассказали о новом заболевании с летальностью 40%

Международная группа ученых заявила об открытии генетического заболевания, которое в 40% случаев приводит к смерти. Болезнь получила название VEXAS по первым буквам связанных с ним ключевых понятий (вакуоли, фермент E1, Х-сцепленный, аутовоспалительный, соматический).

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование журнала The New England Journal of Medicine, больного мучает лихорадка, воспаления, развивается тромбоз.

Ученые пришли к выводу, что расстройство объясняет появление воспалений у взрослых, которые раньше медицина никак между собой не связывала.



