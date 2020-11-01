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В Татарстане за сутки выявили 45 случаев COVID-19

10:46, 01.11.2020

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировано 45 новых случаев заражения COVID-19. На утро 1 ноября всего в республике выявлено 8 462 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Также за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 46 человек, всего с начала эпидемии — 7 532 человека. Умерли 110 человек с начала пандемии.

По всей России за сутки выявлено 18 665 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 10 259 человек. Всего с начала эпидемии в России выявлен 1 636 781 случай COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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