В Нижнекамске открыли пункт приема аккумуляторных батарей

В минувшую пятницу в Нижнекамске открыли первый пункт для сбора и последующей утилизации аккумуляторных батарей.

Жители города теперь могут официально сдавать на утилизацию отработанные аккумуляторы за вознаграждение и приобретать новые со скидкой от производителя. Пункт приема находится на Вокзальной улице.

realnoevremya.ru Максим Платонов архивное фото

Проект «ЭкоСфера» — пилотный проект реализации национального проекта «Экология» под эгидой ФГУП «Федеральный Экологический Оператор» на территории Татарстана, передает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее Татарстан признали самым экологически ориентированным регионом России.