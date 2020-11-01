Новости общества

01:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске открыли пункт приема аккумуляторных батарей

00:25, 01.11.2020
В Нижнекамске открыли пункт приема аккумуляторных батарей
Фото: e-nkama.ru

В минувшую пятницу в Нижнекамске открыли первый пункт для сбора и последующей утилизации аккумуляторных батарей.

Жители города теперь могут официально сдавать на утилизацию отработанные аккумуляторы за вознаграждение и приобретать новые со скидкой от производителя. Пункт приема находится на Вокзальной улице.

realnoevremya.ru Максим Платонов архивное фото

Проект «ЭкоСфера» — пилотный проект реализации национального проекта «Экология» под эгидой ФГУП «Федеральный Экологический Оператор» на территории Татарстана, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее Татарстан признали самым экологически ориентированным регионом России.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем