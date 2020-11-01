В Нижнекамске открыли пункт приема аккумуляторных батарей
В минувшую пятницу в Нижнекамске открыли первый пункт для сбора и последующей утилизации аккумуляторных батарей.
Жители города теперь могут официально сдавать на утилизацию отработанные аккумуляторы за вознаграждение и приобретать новые со скидкой от производителя. Пункт приема находится на Вокзальной улице.
Проект «ЭкоСфера» — пилотный проект реализации национального проекта «Экология» под эгидой ФГУП «Федеральный Экологический Оператор» на территории Татарстана, передает пресс-служба Нижнекамского района.
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