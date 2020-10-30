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«Арсенал» изолировал трех игроков перед матчем в Казани с «Рубином»

17:11, 30.10.2020
«Арсенал» изолировал трех игроков перед матчем в Казани с «Рубином»
Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Три футболиста тульского «Арсенала» изолированы от команды и помещены на карантин, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Изолированные игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Все трое также пропустят встречу в Казани, где тульская команда сыграет с местным «Рубином».

Несмотря на наличие инфицированных футболистов, «Арсенал» готов к проведению матча и отправился на выезд в столицу Татарстана.

Встреча 13-го тура РПЛ с «Рубином» состоится в субботу, начало игры — в 14.00 по мск.

Напомним, ранее главный врач «Арсенала» Александр Резепов сообщил о восьми игроках, которые пропустят матч в Казани.

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