«Арсенал» изолировал трех игроков перед матчем в Казани с «Рубином»

Три футболиста тульского «Арсенала» изолированы от команды и помещены на карантин, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Изолированные игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Все трое также пропустят встречу в Казани, где тульская команда сыграет с местным «Рубином».

Оперштаб — о состоянии здоровья представителей «Арсенала» https://t.co/gprcDpj6O1 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 30, 2020

Несмотря на наличие инфицированных футболистов, «Арсенал» готов к проведению матча и отправился на выезд в столицу Татарстана.

Встреча 13-го тура РПЛ с «Рубином» состоится в субботу, начало игры — в 14.00 по мск.

Напомним, ранее главный врач «Арсенала» Александр Резепов сообщил о восьми игроках, которые пропустят матч в Казани.