Новости бизнеса

14:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин выкупил у Аяза Шабутдинова 10,5% «Like центра»

13:58, 30.10.2020 1
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин выкупил у Аяза Шабутдинова 10,5% «Like центра»
Фото: Максим Платонов

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин приобрел 10,5% компании «Like центр» ижевского бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Сумма сделки оценивается от 80 до 100 млн рублей, сообщает Forbes.

«Like центр» занимается тренингами для предпринимателей. По данным РБК, это самый доходный проект Шабутдинова и крупнейшая российская платформа онлайн-образования в 2018—2019 годах.

Фото: vk.com

По словам Шабутдинова, сделка по отчуждению доли компании прошла в два этапа: в сентябре 2019 года, когда Солонин приобрел 5% «Like центра», и этой осенью — 5,5%. Он добавил, что сделка откладывалась с февраля из-за пандемии коронавируса.

В сентябре прошлого года Шабутдинов подал исковое заявление на 1,5 млн рублей на казанского предпринимателя Дмитрия Решетникова за выход из ООО «Старт Групп». Арбитражный суд РТ прекратил производство по делу.

Бизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:05
    Аязик продает свой инфоцыганский бизнес?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем