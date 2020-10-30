Сооснователь Qiwi Сергей Солонин выкупил у Аяза Шабутдинова 10,5% «Like центра»

Фото: Максим Платонов

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин приобрел 10,5% компании «Like центр» ижевского бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Сумма сделки оценивается от 80 до 100 млн рублей, сообщает Forbes.

«Like центр» занимается тренингами для предпринимателей. По данным РБК, это самый доходный проект Шабутдинова и крупнейшая российская платформа онлайн-образования в 2018—2019 годах.

Фото: vk.com

По словам Шабутдинова, сделка по отчуждению доли компании прошла в два этапа: в сентябре 2019 года, когда Солонин приобрел 5% «Like центра», и этой осенью — 5,5%. Он добавил, что сделка откладывалась с февраля из-за пандемии коронавируса.

В сентябре прошлого года Шабутдинов подал исковое заявление на 1,5 млн рублей на казанского предпринимателя Дмитрия Решетникова за выход из ООО «Старт Групп». Арбитражный суд РТ прекратил производство по делу.

