Итоги дня: 10 млрд рублей для регионов, падение на биржах в Европе, смерть знаменитого казанского онколога
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 28 октября:
- Президент РФ Владимир Путин призвал правительство поскорее решить вопрос с дополнительной помощью регионам. Предполагается выделить 10 млрд на выравнивание бюджетов субъектов РФ. Еще более 5 млрд рублей власти заложили на покупку лекарств от коронавируса, чтобы обеспечить ими бесплатно тех, кто не может купить препараты самостоятельно.
- На том же совещании президента с правительством вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что норма о запрете работы общепита и клубов после 23.00 носит рекомендательный характер. В Татарстане возможность такого ограничения обсудят к пятнице.
- Еще Татьяна Голикова заявила, что лечение спинальной мышечной атрофии у детей будет финансироваться государством. Это лечение является одной из самых дорогостоящих медицинских процедур, теперь его смогут получить порядка 25 тысяч детей. Отметим, что с предложением о рассмотрении возможности проводить такое лечение за счет государства еще в июле к правительству обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Сегодня Главинвестстрой Татарстана официально объявил, что новым директором управления стал Нияз Ситдиков. Он занял место Марата Айзатуллина, получившего портфель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил промышленников и бизнесменов республики следить за своим здоровьем и избегать COVID-19. С таким обращением он выступил на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Особенно он попросил беречь себя главу Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.
- Глава Башкирии Радий Хабиров официально подтвердил, что мэр Уфы Ульфат Мустафин болен коронавирусом. Состояние руководителя администрации башкирской столицы тяжелое. Тем не менее «башлык» ждет выздоровления Мустафина и его возвращения на работу.
- Кипрская компания Evison (принадлежащая фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется российским бизнесменом Артемом Аветисяном) заключили мировое соглашение по банку «Восточный». Стороны отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях. Ситуация с банком — один из крупнейших корпоративных конфликтов в России последних лет, именно с ним связано уголовное дело против известного инвестора Майкла Калви, при этом соглашение не послужит основанием для прекращения уголовного преследования.
- Сегодня СМИ сообщили, что границы Турции могут снова закрыть для иностранных туристов. Анкара рассматривает такую возможность из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Рассматриваются и другие варианты ограничительных мер, которые могут ввести в ноябре этого года.
- Европейские фондовые биржи опустились до майских минимумов. Сводный индекс Stoxx Europe 600 в среду упал на 2,4%, в то время как немецкий DAX и французский CAC 40 упали на 3,3%. Аналитики утверждают, что активность инвесторов упала из-за возможного введения новых карантинных ограничений.
- В Ростуризме ожидают, что по итогам 2020 года потери туристической отрасли составят около 40%. Программу кешбэка на внутренние туры в начале октября продлили до 10 января 2021 года. В Татарстане результаты первого этапа программы оценили крайне положительно. Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что примерно 60% туристов бронировали в республике санатории, около 40% — гостиницы и экскурсионные туры.
- Сегодня на 85-м году жизни после долгой и продолжительной болезни умер онколог Борис Дружков. Он считается основоположником служб эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане.
- В Нижнем Новгороде избран новый мэр. Главой города стал Юрий Шалабаев — один из победителей конкурса «Лидеры России». В мае этого года пост мэра покинул Владимир Панов.
- Роструд напомнил, что ноябрь начнется с сокращенной рабочей недели. 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства для россиян объявлено выходным днем.
- В Татарстане не планируют переводить школьников и студентов на дистанционную форму обучения, заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
- Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев рассказал, что власти республики сейчас не рассматривают вариант закрытия торговых центров.
- Издание «Проект» сообщило о недвижимости, якобы принадлежащей патриарху Кириллу. Журналисты утверждают, что предстоятель Русской православной церкви владеет лично и через родственников квартирами и домом. Их общую стоимость оценили в 225 млн рублей.
- Парижский аэропорт «Шарль де Голль» признан самым крупным аэропортом Европы по пассажиропотоку. Он опередил британский аэропорт «Хитроу», который считался лидером на протяжении многих лет. Французы вырвались вперед, вовремя введя экспресс-тесты на коронавирус. Таким образом парижский аэропорт потерял меньше клиентов.
- Турция пообещала ответить на новую карикатуру журнала Charlie Hebdo. На этот раз издание высмеяло президента Турции Реджепа Эрдогана. Генпрокуратура Турции уже возбудила дело в отношении издания по нескольким статьям Уголовного кодекса, касающимся оскорбления турецкого лидера.
- Сегодня на комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова об убийстве в Париже учителя, показавшего ученикам карикатуры на пророка, и действиях президента Франции Эммануэля Макрона по этому поводу ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что «внешнюю политику России определяет глава государства, а не губернаторы». Однако в ответ Кадыров пояснил, что выступал «не как политик, а как мусульманин».
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